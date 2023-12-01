Зустріч щодо імплементації формули миру: Єрмак розповів про результати

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» 1 грудня відбулась десята зустріч із представниками дипкорпусу різних держав з питань імплементації формули миру, ініційованої Володимиром Зеленським, повідомив керівник Офісу президента Андрія Єрмак.

«До обговорення долучилися 86 учасників: представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій», – розповів чиновник.

Єрмак зазначив, що в обговоренні формули миру взяли участь посли:

США;

Великої Британії;

Німеччини;

Канади;

Італіїї,

Франції;

Японії;

Нідерландів;

Бразилії;

ПАР;

Індії;

Литви;

Норвегії;

Швейцарії;

Румунії;

Латвії;

тимчасовий повірений Польщі в Україні;

голова Офісу Ради Європи в Україні, й інші учасники.

З української сторони на заході також брали участь:

міністр оборони Рустем Умєров;

міністр юстиції Денис Малюська;

заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк;

лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв,

лауреатка Нобелівської премії миру, правозахисниця Олександра Матвійчук,

команда Офісу президента та інші.

За словами Єрмака, формула миру стала «цілісною структурою, елементи якої щільно взаємопов’язані».

«Є прогрес за кожним із дев’яти пунктів, які ми вже опрацювали», – зазначив керівник ОПУ.

Також, за його словами, на зустрічі по формулі «порушували питання створення спеціального трибуналу за злочин агресії РФ».

Єрмак нагадав, що заключний пункт формули – десятий – стосується зазершення широкомасштабної війни РФ проти України.

За словами чиновника, «дипломати зазначали, що справедливий та стійкий мир має базуватися на принципах поваги до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України».

Він наголосив, що єдиний спосіб забезпечити гарантії миру – це «перемогти РФ на полі бою». Чиновник на зустрічі з міжнародною делегацією звернув увагу, що для цього Україна повинна мати новітні технології та зброю, яка «може нівелювати перевагу Росії в кількості людей і озброєнь».

Також чиновник заявив, що з кожною зустріччю на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики «її учасників стає дедалі більше».

Як заявив керівник Офісу президента, проведення Глобального саміту миру стає «все більш досяжним». Єрмак висловив сподівання, що цей захід «відбудеться незабаром».

Ще у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit (Глобальний саміт миру), щоб визначитися, як і коли країни-союзники та прихильники української «формули миру» можуть реалізувати 10 її пунктів (1. Радіаційна та ядерна безпека; 2. Продовольча безпека; 3. Енергетична безпека; 4. Звільнення всіх полонених і депортованих; 5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; 6. Виведення російських військ і припинення бойових дій; 7. Справедливість; 8. Екоцид, потреба негайного захисту природи; 9. Недопущення ескалації; 10. Фіксація закінчення війни). Росія відкинула українську «формулу миру», заявивши, що її неможливо реалізувати.

Наприкінці жовтня на Мальті проходила зустріч радників із безпеки щодо реалізації «формули миру». Поки точної дати і місця проведення Глобального саміту миру немає.