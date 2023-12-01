Ігнат уточнив, скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія

Росія має у своєму розпорядженні півтори тисячі бойових літаків і гелікоптерів стратегічної авіації, розповів речник Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону 1 грудня.

За його даними, що близько трьох чи чотирьох десятків літаків РФ зосередила на авіабазах Білорусі.

«Із Білорусі бойові літаки рідко, але все ще вилітають. У Росії практично у кожному місті є військовий аеродром, у Криму – приблизно п’ять аеродромів», – зазначив речник ПСУ.

Ігнат також перерахував основні бойові борти авіації в арсеналі Міноборони РФ:

Ту-22 М3;

Ту-95;

Ту-60;

Су-24;

Міг-29;

Су-30;

Су-27;

Су-34;

Су-35;

Су-25;

гелікоптери Ка-52, Мі-24, Мі-28.

Раніше у Міністерстві оборони Британії заявили про реальну можливість того, що Росія піде на більший ризик,перекинувши літак A-50 ближче до лінії фронту. Також, за даними британської розвідки, Росія, ймовірно, вперше почала використовувати A-50 для виявлення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу C-400 (SA-21). У розвідці припустили, що Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію A-50 і C-400, частково тому що вона стурбована перспективою розгортання в Україні західних бойових літаків.

Нині українські льотчики проходять навчання на винищувачах F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів F-16 в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.