Сили оборони протягом дня відбивали атаки Росії на шести напрямках

Російські війська завдали протягом дня трьох ракетних і 99 авіаційних ударів, а також 38 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню українські позиції та населені пункти – про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 25 листопада.

Штаб зафіксував 42 бойових зіткнення на фронті у суботу, оперативна обстановка на сході та півдні «залишається складною». На півночі ситуація суттєво не змінювалася, збройні сили Білорусі «виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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За зведенням, Сили оборони протягом дня відбивали:

три атаки поблизу Синьківки та Іванівки на Куп’янському напрямку

сім російських штурмів біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового

17 атак біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового (Авдіївський напрямок)

сім штурмів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку

«безуспішні штурмові дії» південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського на Шахтарському напрямку

чотири спроби російських військ відновити втрачене положення поблизу Роботиного на Запоріжжі

На Лиманському напрямку, за даними штабу, російські війська протягом дня не вели штурмових дій.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – йдеться в зведенні.

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Генштаб також заявляє про 11 ударів по місцях зосередження російських військ протягом дня. Також ракетні війська, уразили сім районів зосередження російських військ, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів Росії, додає командування.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив 25 листопада, що російські військові «зменшили кількість авіаударів, але активність піхоти все ще є високою». Водночас, додав Тарнавський, «триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку».