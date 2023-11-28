Кремль наказав «посилити паспортизацію» на окупованих територіях перед виборами – ГУР

Під час підготовки до виборів президента РФ, «окупаційним адміністраціям наказали посилити примусову паспортизацію на окупованих територіях України», йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Як пишуть у відомстві, в листопаді 2023 року в «в Кремлі відбулися закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками Москви на тимчасово поневолених територіях України».

«Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергій Кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу», – кажуть у ГУР.

Зокрема, за даними українських розвідників, під час зібрання було наказано виділити «соціальну допомогу» виборцям з місцевих бюджетів, а також «активізувати пропаганду про буцімто «позитивні» тенденції економіки РФ, «стабільність» рубля та «поліпшення» рівня життя людей».

«Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання – довести рівень примусової паспортизації на ТОТ України не менше ніж до 85%», – підсумували в ГУР.

Редакція Радіо Свобода наразі не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

Американський інститут вивчення війни (ISW) минулого місяця звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказували на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами і затриманням за неявку у «військкомати».