Чоловіків в окупованому РФ Токмаку змушують ставати на військовий облік після примусової паспортизації – МВА

В окупованому Росією Токмаку Запорізької області триває примусова паспортизація населення, наявність російського паспорта перевіряють у лікарнях і крамницях, а чоловіків, які його отримали, змушують ставати на військовий облік, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб.

«Ті папірці, паспорти, вони зараз необхідні нашим мешканцям всюди. І в лікарні, і навіть в крамниці перевіряють їх. Тобто, йде повна паспортизація. Насильна йде. Приходять додому. Хто не може ходити – пенсіонери, навіть інваліди – вони виписують їх, заповнюються бланки на місцях. І після цього вже йде команда чоловікам ставати на військовий облік», – заявив Чуб.

За словами очільника міської військової адміністрації, російських військових в окупованому Токмаку заселяють у помешкання місцевих, в яких є опалення, – у квартири, приватні будинки і навіть у підвали багатоповерхівок.

«Заселяються і з опаленням (у квартири – ред.), і заселяються навіть у підвали багатоповерхівки. У багатоповерхівках є тепло в підвалах, бо розводка нижня є. Але заселяються багато у приватний сектор – одноповерхові будиночки. Заселяються дуже багато. Вони міняються, у них є чи ротація, чи вони виїжджають. Але дуже багато, вони не покидають місто Токмак», – сказав Чуб.

Днями Центр національного спротиву повідомили, що окупаційна адміністрація у захопленому Токмаку намагається знайти квартири з опаленням у місті для поселення особового складу збройних сил Росії.

Американський інститут вивчення війни (ISW) минулого місяця звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказували на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами і затриманням за неявку у «військкомати».