На тлі майбутніх виборів у РФ Путін попередив Захід: Москва розцінить як акт агресії будь-яке втручання ззовні

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи по відеозв’язку на Всесвітньому російському соборі, попередив країни Заходу, що Москва розцінить як акт агресії будь-яке втручання ззовні «з метою викликати міжнаціональні чи міжрегіональні конфлікти».

Виступаючи 28 листопада на Всесвітньому російському соборі, який очолює патріарх Московський Кирило, Володимир Путін сказав, що русофобія «практично стала офіційною ідеологією західних правлячих еліт».



«Знову запустили стару шарманку: мовляв, Росія – це в’язниця народів, а самі росіяни – народ рабів... А насправді що їм потрібно? Насправді потрібно розчленувати та розграбувати Росію», – стверджує Путін.

Видання «Медуза», посилаючись на близькі до Кремля джерела, раніше у листопаді писало, що російський президент Володимир Путін уникатиме зосередження своєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу. За даними видання, президентська кампанія має на меті зобразити Путіна як лідера, який зробив Росію «острівком спокою». У Кремлі впевнені, що росіяни мають запит на критику «колективного Заходу», відзначали співрозмовники видання.



Повномасштабне вторгнення російської армії в Україну з лютого 2022 року призвело до найсерйознішої конфронтації між Москвою та Заходом з часів Карибської кризи, пов’язаної із встановленням за указом радянського лідера Микити Хрущова ядерних ракет на Кубі 1962 року. Нинішня напруженість у відносинах із країнами НАТО спонукала Володимира Путіна розвернутися у бік Китаю, зазначає Reuters.



Після початку вторгнення в Україну, яке Москва пов’язувала з необхідністю «денацифікації» та «демілітаризації» України, Путін змінив наратив про війну, представляючи її як екзистенційну битву із Заходом, який, як випливає зі слів російського президента, сам перебуває в культурному, соціальному та економічному занепаді.



Вибори президента Росії заплановані на березень 2024 року. Їх точну дату ще не призначено, це має зробити Рада Федерації в грудні.

Володимир Путін обіймає посаду президента з 2000 року (з перервою на 2008–2012 роки). Ухвалені в 2020 році в Росії поправки до Конституції дозволяють йому балотуватися ще на два шестирічні терміни. Поки Путін прямо не оголошував, що переобиратиметься, але практично ніхто зі співрозмовників ЗМІ у владних колах у цьому не сумнівається.

Західні країни заперечують звинувачення у спробах дестабілізувати Росію. Проти Москви запроваджено кілька пакетів санкцій за посягання на суверенітет та територіальну цілісність України з 2014 року.