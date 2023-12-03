Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за «добавкою» – МЗС Британії

Якщо не зупинити президента Росії Володимира Путіна в Україні, то «він повернеться за добавкою», зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, повідомляє The Sun.

За його словами, Велика Британія має зрозуміти, «як змінився світ».

«Сили, що формують його – палія війни у Кремлі (Володимира Путіна – ред.) – агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, – ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу у його колишній стан», – заявив урядовець.

Він додав, що «надія – це не політика».

«Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів у кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя», – сказав Кемерон.

Американський інститут вивчення війни (ISW) минулого місяця звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказували на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами і затриманням за неявку у «військкомати».

У вересні українська розвідка заявляла, що Кремль продовжує вести «приховану мобілізацію», у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань, однак «масштабної» мобілізації в РФ може не бути.