Білий дім застерігає: без подальших дій Конгресу США гроші на допомогу Україні закінчуються

В адміністрації Сполучених Штатів до кінця року практично закінчаться кошти для постачання Україні озброєння та техніки. Про це йдеться в офіційному листі, який директорка Офісу бюджетного управління Шаланда Янг надіслала спікеру Палати представників – його цитують міжнародні агенції 4 грудня.

«Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України та забезпечити обладнання з військових запасів США», – заявила Янг.

Вона додає, що несхвалення Конгресом нових коштів для допомоги Україні цим підірве можливості Києва вести бойові дії проти російських військ.

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«Немає жодного чарівного горщика, в якому знайшлися б кошти. У нас закінчилися гроші і майже скінчився час», – додає посадовиця.

Днями координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США планують дати більше систем озброєнь, однак для цього потрібно, щоб Конгрес «нарешті ухвалив пакет з додатковим фінансуванням».

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.