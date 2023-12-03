Генсек НАТО: підтримувати Україну потрібно як у погані, так і в добрі часи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD заявив про важливість подальшої підтримки України, яка протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.

«Ми маємо бути готові до поганих новин... Конфлікти розвиваються поетапно. Але ми маємо підтримувати Україну як у погані, так і в добрі часи», – сказав Столтенберґ, додавши, що підтримка України – в інтересах НАТО. Він визнав, що західні союзники не змогли поставити Києву боєприпаси у достатній кількості.

Столтенберґ відмовився відповідати на запитання журналіста про те, як зараз треба діяти українській армії. Очільник НАТО зазначив, що ухваленням складних рішення займається керівництво України і військові.

На початку листопада журнал The Economist опублікував інтерв’ю з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Він визнав, що війна зайшла в глухий кут і бойові дії можуть обернутися затяжною позиційною війною.

Президент України Володимир Зеленський після інтерв’ю Залужного зазначив, що не вважає ситуацію патовою, але визнав, що ситуація на полі бою залишається складною.

Водночас, зі слів і Залужного, і Зеленського випливає, що вони вірять у можливість українських військових провести успішний наступ у разі поставок Україні достатньої кількості озброєнь і бойових літаків.

У нещодавній розмові з Associated Press Зеленський повідомив, що через брак озброєнь Україна поки що не досягла бажаних результатів. При цьому український президент зазначив, що Київ упевнений у своїх діях і не має наміру капітулювати. Зеленський також нагадав, що увага світової спільноти переключилася на конфлікт на Близькому Сході.

У жовтні президент США Джо Байден направив до Конгресу анонсований раніше запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні і 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Конгрес досі не підтримав цей запит адміністрації Байдена.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель навесні оголосив про триетапний план, згідно з яким, ЄС має надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі і збільшення виробництва. До кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються політичною метою.