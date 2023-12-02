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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Рамштайн-Мізенбах, Німеччина, 20 січня 2023 року
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Рамштайн-Мізенбах, Німеччина, 20 січня 2023 року

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи, йдеться в повідомленні уряду Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

  • чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;
  • три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • дві автівки для прикордонної служби;
  • п'ять систем виявлення дронів;
  • мобільна антенно-щоглова система;
  • 3 840 артилерійських боєприпасів;
  • 25 лазерних далекомірів;
  • 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Раніше, 24 листопада, стало відомо про те, що Німеччина надасть Україні майже 2 мільярда гривень (50 мільйонів євро) для підтримки економіки.

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