Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи, йдеться в повідомленні уряду Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;

три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

дві автівки для прикордонної служби;

п'ять систем виявлення дронів;

мобільна антенно-щоглова система;

3 840 артилерійських боєприпасів;

25 лазерних далекомірів;

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Раніше, 24 листопада, стало відомо про те, що Німеччина надасть Україні майже 2 мільярда гривень (50 мільйонів євро) для підтримки економіки.