Світовий банк затвердив пакет допомоги на 1,2 мільярда доларів для соцвиплат в Україні

Світовий банк затвердив проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)» для України – про це установа повідомила 30 листопада.

«Проєкт забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну. Малозабезпеченим сім’ям необхідна належна підтримка для подолання викликів, спричинених війною, та уникнення подальшого погіршення життєвих обставин», – йдеться в повідомленні.

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За повідомленням, проєкт INSPIRE фінансує позика Світового банку на 1,2 мільярда доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

Проєкт буде спрямований на «соціальну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних та патронатних сімей, осіб, які потребують догляду, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які отримують соціальні стипендії, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та торгівлі людьми».

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає від Світового банку позику на майже 1,1 мільярда доларів.