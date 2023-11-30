Як працює «єВідновлення» у Запорізькій області: кому відмовляють, а хто отримає гроші до деокупації

Як працює українська урядова програма «єВідновлення» у Запорізькій області? Скільки людей вже отримали компенсації за пошкоджене житло і що робити тим, чиї будинки вщент зруйновані? Які компенсації вже зараз можуть отримати жителі Мелітополя, попри окупацію міста? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У Запоріжжі 175 місцевих жителів отримали компенсацію за програмою «єВідновлення» за зруйноване або пошкоджене житло. Загальна сума виплат склала майже 7,5 мільйонів гривень, повідомив 22 листопада секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв .

. У кінці жовтня Запорізька міська рада також повідомляла, що двом власникам зруйнованих приватних будинків погодили державну компенсацію в розмірі понад 2 мільйони гривень. Ідеться саме про знищені будинки, які не підлягають ремонту. Після проходження всіх процедур власники мають отримати житлові сертифікати, один – на суму понад 920 тисяч гривень, інший – на суму 1 мільйон 170 тисяч, зазначили у міськраді.

Розглядом питань компенсації від держави за програмою «єВідновлення» займається спеціально створена міська комісія, зазначив Куртєв. Інформація про те, як подати заявку на отримання виплати, є на сайті «Дії». У разі відсутності технічної можливості подати заявку самостійно можна звернутися до ЦНАПів. Анатолій Куртєв закликав скористатися програмою «єВідновлення» жителів Запоріжжя, житло яких постраждало від обстрілів 21 листопада.

Чому відмовляють у компенсації?

Заступник міського голови Запоріжжя з питань діяльності виконавчих органів ради Віктор Гординський розповів «Новинам Приазов’я», що станом на кінець листопада через портал «Дія» зареєстровано 561 звернення щодо відновлення житла.

«На сьогодні 156 звернень знаходяться в роботі, відповідно 250 вже погоджено на загальну суму 10 млн 426 тис. грн, якщо округлити. І з цих 10 млн грн вже 7 млн 426 тис. грн мешканці отримали компенсацію. Я думаю, що, напевно, вже відсотків 80 повинні були використати ці кошти на відновлення свого пошкодженого житлового майна.

Якщо казати про ті заяви, які отримали, на жаль, є і відмови – це 141 заява. Це пов'язано з тим, що ці заяви з багатоквартирних будинків, в яких місця загального користування і, відповідно, станом на сьогодні вони підлягають відновленню шляхом капітального ремонту. Такі будинки теж у нас в місті є, їх 12 штук», – пояснив чиновник.

За 40 заявами рішення щодо компенсацій поки що призупинені, каже посадовець.

Це будинки приватного сектора. За його словами, у місті Запоріжжя ухвалили програму для виділення коштів на технічне обстеження цих будинків, оскільки в них руйнування більш значні, й фахівцями комісії з обстеження неможливо реально визначати і заповнити чек-лист для отримання компенсацій, сказав Гординський.

«Тому по цих будинках будуть виконуватися технічні обстеження відповідними сертифікаційними спеціалістами. Буде технічний звіт, вже відповідно до технічного звіту, до переліку матеріалів буде складатися чек-лист і потім мешканці будуть отримувати компенсацію», – пояснив чиновник.

Про капремонт будинків

Якщо у багатоквартирному будинку пошкоджені місця загального користування, їх мають відновити за окремими програмами, додав Гординський. «Виділили кошти, по-перше, для 7 будинків для служби з відновлення по капітальному ремонту. Іншою постановою також за рахунок фонду ліквідації наслідків державного фонду виділили субвенцію для капітального ремонту 4 будинків, на які, і місто виділили кошти, і відповідно держава», – стверджує посадовець. «Отримують гроші протягом 30 днів» Компенсацію за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення» можна отримати впродовж 30 днів. Для цього міська влада створила максимальну кількість груп, які обстежують нерухомість і фіксують суми збитків, розповів Гординський. Ті, хто перший подав заявку, вони вже встигли відновити житло «Ми аналізували вартісні показники у наших магазинах, ми бачимо, що можна відновити свою оселю. І головна мета, яка ставилась в цьому проєкті на початок його старту, – це встигнути відновити зруйноване майно до початку опалювального сезону. Тому я вважаю, що ті, хто перший подав заявку, вони вже встигли відновити. Це, в першу чергу, багатоквартирні будинки – це загороджувальні конструкції, це вікна, це тріщини в стінах, руйнування стелі, відкоси, руйнування міжкімнатних дверей, подекуди штукатурка по фасаду та фарбування. Якщо ми кажемо за приватні будинки, то тут трошки більше було руйнувань», – каже він. Гуляйполе без відновлення Гуляйпільська міська територіальна громада Запорізької області перебуває у зоні активних бойових дій. Програма «єВідновлення» зараз там не працює, розповів «Новинам Приазовʼя» начальник юридичного відділу виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради Максим Таран. Є снаряди, які застрягають в будівлі, і на сьогодні їх вилучити неможливо «Програма «єВідновлення» запрацює тоді, коли нас Мінреінтеграції переведе із зони бойових дій в безпечну територію, це по-перше. По-друге, навіть за таких умов ми не відразу зможемо проводити обстеження пошкоджених та знищених будівель. Тому що потрібно, щоб певні служби, зокрема ДСНС, провели розмінування території. Дуже багато снарядів, які залишаються на території, і вони є нерозірваними. Зокрема, це касетні бомби, є артилерійські снаряди, які перебувають в землі, і там знаходитися неможливо, є снаряди, які застрягають у будівлі, і на сьогодні їх вилучити також неможливо, бо для цього треба спецтехніка», – зауважив він Лише по завершенню цих заходів громада зможе працювати безпосередньо з програмою «єВідновлення» та з реєстром пошкодженого і знищеного майна щодо формування чек-листів та нараховувати суму компенсації, додав він. «Зруйновані понад 2 тисячі обʼєктів» Втім, міськрада формує реєстр знищеного і пошкодженого майна. Зараз у ньому – 2050 об'єктів, які підлягають відновленню. Ідеться про житлові будинки, квартири та об'єкти інфраструктури, розповідає посадовець. «Візьмемо Гуляйполе, та частина міста, яка перебуває ближче до лінії зіткнення, там руйнування дуже суттєві. Об'єкти вже відновленню не підлягають. Ті, що далі знаходяться, там переважно є пошкодження. Але на сьогодні незначних пошкоджень – вікна, двері, їх вже майже немає. Є суттєві пошкодження. Вони потребуватимуть додаткового обстеження на предмет можливості їх відновлення. Все-таки постійні артилерійські обстріли, в тому числі з застосуванням реактивної артилерії, даються взнаки», – каже Таран.



Він зазначив, що влада забезпечує людей матеріалами для швидкого ремонту будівель після обстрілів. Хоча зізнається, що надовго цього легкого ремонту не вистачає.



«Ми максимально забезпечуємо наших громадян усім можливим – це від харчів до будівельних матеріалів для поточного ремонту. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб зберегти інфраструктурні об'єкти, у нас працюють бригади які здійснюють поточний виїзний ремонт, в тому числі ми намагаємося забезпечити проїзд доріг, незалежно від погодних умов», – запевнив посадовець. Експеремент для мелітопольців В межах програми «єВідновлення» компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати і жителі окупованого Мелітопольського району Запорізької області. Повністю зруйнованих будинків там близько 20, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров .

. За його словами, місто Мелітополь та Мелітопольський район увійшли до експериментального проєкту Кабінету міністрів України. Власники зруйнованого житла можуть подати заявку на компенсацію через «Дію». Комісія Мелітопольської міської ради за допомогою супутникових знімків зможе оцінити дійсність пошкоджень, після цього видати акт комісії. Тож згодом жителі зможуть отримати компенсацію за житло. Також цих людей будуть перевіряти щодо причетності до колабораційних дій, зазначив міський голова. 27 листопада в ефірі телемарафону Федоров розповів, що вже надійшли перші 10 заявок від жителів Мелітополя, які хочуть відновити своє житло. У коментарі «Новинам Приазов’я» Федоров розповів, що заявки на відновлення житла, які подали жителі Мелітополя, наразі опрацьовуються. «Я впевнений, що цей проєкт буде результативний і він буде застосований до всіх інших тимчасово окупованих територій. В Мелітополі зруйновано приблизно 20 будівель, тож ми очікуємо, що приблизно така кількість має потенційну можливість написати заяви на компенсацію, сьогодні вже написано 10 заяв, з якими ми почали попередньо працювати. Я думаю, що впродовж декількох тижнів, може, місяця ми зможемо отримати перші результати дії цієї експериментальної програми. Який результат ми очікуємо? Ми очікуємо, що наші мешканці отримають компенсацію у розмірі, яка передбачена постановою Кабміну. Згідно з тим розподілом, який є, то мешканці Мелітополя зможуть отримати максимум 2 млн 200 тис. грн, якщо вони мають повністю зруйнований приватний будинок. Може бути сума значно менша, наприклад, 1 млн грн або 1 млн 200 тис. грн, якщо це квартира», – пояснив Федоров. Жителі Мелітополя зможуть отримати компенсації протягом місяця, прогнозує міський голова. За його словами, є три варіанти подати заявку: через «Дію»;

через нотаріуса;

через адміністративний центр. Федоров запевняє, що скарг на якісь складнощі в цьому процесі поки не отримував. Людина, яка перебуває в окупації, не зможе отримати компенсацію «Якщо мешканці звертаються, то ми їм допомагаємо подавати цю заявку. Сьогодні є чіткий механізм, яким чином перераховуються кошти через «єВідновлення», саме такий механізм буде застосовуватись і для жителів тимчасово окупованого Мелітополя. На свої банківські рахунки мешканці будуть отримувати ці кошти. Людина, яка перебуває в окупації, не зможе це отримати. Вона має перебувати на підконтрольній владі України території», – зауважив він. Хто має право на виплати? Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної військової адміністрації Віталій Литвиненко розповів «Новинам Приазов’я», як виконується програма «єВідновлення» у регіоні. В цілому по області нараховується вже 972 заявки, 58% з них – це у місті Запоріжжя. 362 мешканця вже отримали компенсацію в розмірі трохи понад 20 млн грн «Мають право на компенсацію за пошкоджене житло мешканці громад, які належали до території можливих бойових дій. На сьогодні це Запорізький район в цілому, Воздвиженська громада Пологівського району в цілому і частина населених пунктів Преображенської громади також Пологівського району. Всі інші території, на жаль, на сьогодні не мають права на компенсацію за пошкоджене житло. Вже ухвалено 424 позитивних рішення про надання компенсації на загальну суму 26 млн 266 тис. і 362 мешканці вже отримали компенсацію в розмірі трохи понад 20 млн грн. Тому процес іде, компенсація отримується, квартири і приватні будинки відновлюються», – сказав Литвиненко. Він пояснив, що якщо людина зробила ремонт і трапився повторний «приліт», житель подає повторну заяву, комісія місцевої влади повторно виходить, фіксує це, і людина має право на отримання компенсації. «Можна купити житло по всій Україні» Також Литвиненко розповів, чого очікувати тим жителям області, житло яких повністю зруйноване. Це питання регулює окрема постанова уряду і вона також стосується тільки територій, які є зоною можливих бойових дій. За словами Литвиненко, вже подано 59 заявок, з них 9 заявок вже узгоджено на суму майже 12 млн грн і 8 сформованих сертифікатів на суму майже 11 млн грн. «На сьогодні передбачається можливість ці кошти в тому числі витрачати на придбання земельної ділянки, на якій знаходиться об’єкт нерухомості, якщо це входить в загальну суму компенсації. Хочу зазначити, що на сьогодні все ж таки може придбати житло мешканець нашої області на будь-якій території, де немає активних бойових дій. Але вартість житла в Запорізькій області менша, ніж в інших областях, і зрозуміло, з яких причин», – додав посадовець. Наприкінці жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що майже 19 тисяч українських родин отримали 1,5 млрд гривень за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення».

Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

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