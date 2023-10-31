Майже 19 тисяч родин отримали виплати за пошкоджене майно – Шмигаль

Майже 19 тисяч українських родин отримали 1,5 млрд гривень за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 31 жовтня.

«Найбільша потреба – на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Саме там місцева влада має докласти всіх зусиль, аби оперативно фіксувати збитки та вчасно розглянути заявки», – сказав глава уряду.

Він поінформував, що від громадян надійшло майже 5 тисяч звернень щодо знищеного майна.

«У «Дії» згенеровано 346 сертифікатів. Середня сума кожного близько 2 млн грн. Це ресурс для купівлі нового житла, і незабаром люди зможуть цим скористатися», – наголосив Шмигаль.

За його словами, третім компонентом програми є компенсації за зроблені власним коштом ремонти, президент Володимир Зеленський уже підписав відповідний закон.

«Виплати розпочнуться у 2024 році. Механізм буде простим, зрозумілим, аналогічним до інших компонентів «єВідновлення», – зауважив прем’єр-міністр.

Крім того, він нагадав, що ще одним способом придбати житло є пільгова іпотека «єОселя».

«Понад 4,3 тисячі українських сімей уже ним скористалися, отримали пільгові кредити на суму 6,3 млрд грн. 30% отримувачів купили квартири у забудовників. Таким чином ми стимулюємо галузь будівництва. Саме ця галузь має бути провідною у повоєнні роки, аби компенсувати втрати в житловому фонді, яких завдав ворог», – наголосив Шмигаль.

9 вересня Шмигаль казав, що в Україні на «швидку» відбудову вже спрямували понад 60 млрд гривень.