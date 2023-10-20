Шмигаль повідомив про початок опалювального сезону, відключення наразі не застосовуються

В Україні почався опалювальний сезон, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 20 жовтня.

«До тепла поступово підключають усе більше міст. Насамперед місцева влада має включити опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури», – сказав він на засіданні уряду в п’ятницю.

За словами голови уряду, в енергетичній системі зараз немає дефіциту.

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«Відключення чи графіки не застосовуються. Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку», – заявив Шмигаль.

Він додав, що цього опалювального сезону тарифи не будуть змінюватися, також субсидії будуть автоматично продовжені.

16 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про початок опалювального сезону у столиці. Станом на 17 жовтня в Києві до тепла підключили майже 1,5 тисяч житлових будинків.