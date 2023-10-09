У Києві вмикають опалення в лікарнях, школах і дитсадках – влада

У Києві почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури – лікарні, школи, садки, – за заявками їхніх керівників, повідомила міська влада.

«Щодо комунальної сфери, житлових будинків, – ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів із подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж – за їхніми заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі», – повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, на сьогодні місто виконало «всі заплановані й необхідні для старту» опалювального сезону роботи.

В ефірі телеканалу «Київ» Кличко заявив, що в місті продовжують відновлення пошкодженого чи зруйнованого минулої зими обладнання на об’єктах критичної інфраструктури. До кінця року заплановані ремонти, за його словами, виконають.

У 2022 році Росія розпочала масовані атаки на обʼєкти енергетичної та іншої критичної інфраструктури в України з 10 жовтня. Уже в листопаді це спричинило масштабні вимкнення електроенергії по всій країні, згодом були запроваджені графіки відключень, які дозволили задовольняти хоча б мінімальні потреби людей в електроенергії. Складна ситуація тривала приблизно до березня – після весняного потепління вимкнення електрики поступово припинилися.