Доходи від продажу зброї у 2022 році впали, попри війну в Україні – SIPRI

Сумарний виторг від продажу зброї та військових послуг 100 найбільших компаній оборонної галузі у світі скоротився в 2022 році на три з половиною відсотки порівняно з 2021 роком, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це випливає з опублікованої 4 грудня доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Згідно з дослідженням, ці компанії заробили торік 597 мільярдів доларів.

Найбільше зниження виторгу показали компанії зі США. 42 американські компанії, які увійшли до рейтингу, заробили в 2022 році майже на 8% менше, ніж роком раніше.

Європейські компанії з чільної сотні зафіксували невелике зростання – на 0,9%. Найкращі показники має турецька компанія Baykar, яка виготовляє безпілотники Bayraktar. Вона майже подвоїла свій виторг у 2022 році.

SIPRI зазначає, що американські та європейські виробники не змогли значно наростити виробництво, попри зростання попиту на їхню продукцію після початку війни Росії проти України. Експерти повʼязують це з дефіцитом робочої сили, зростанням витрат і порушенням ланцюжків поставок. Компанії зазнали труднощів під час переходу на виробництво озброєнь для війни високої інтенсивності, йдеться у доповіді. Крім того, багато замовлень розміщувалися наприкінці року, через що зростання попиту не позначилося на виторгу у 2022 році.

Але ще невиконані замовлення і різке зростання числа нових контрактів говорять про те, що в найближчі кілька років світові доходи від продажу зброї можуть значно зрости, впевнені в SIPRI.

До списку ста найбільших компаній-виробників зброї увійшли лише дві російські – «Ростех» і «Обʼєднана суднобудівна корпорація». Дослідники пояснюють це непрозорістю звітності російської оборонної промисловості та відсутністю доступних даних. Сукупний виторг від продажу зброї цих двох фірм знизився у 2022 році на 12%. Це йде врозріз із заявами російської влади про нарощування виробництва озброєнь. Автори дослідження пояснюють таку суперечність високими темпами інфляції та зниженням експорту російських озброєнь.

Експерти також вказують, що через непрозорість звітності у доповіді SIPRI не враховані такі компанії, як «Алмаз-Антей» або корпорація «Тактичне ракетне озброєння», вони «виробляють категорії техніки, які мають підвищений попит у звʼязку з війною, такі як системи ППО та ракети», відзначають автори доповіді.