У Червоному морі атакували есмінець та комерційні кораблі США

У Червоному морі американський військовий есмінець USS Carney і кілька комерційних кораблів зазнали нападу, про це повідомили Associated Press у Міністерстві оборони США.

Пізніше хусити – Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» − заявили про «напади на два кораблі, пов’язані з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю були корабель ВМС США».

Видання зазначає, що «ця атака потенційно стала серйозною ескалацією серії морських атак на Близькому Сході, пов’язаних із війною Ізраїлю та «Хамасу».

«Ми отримали повідомлення про атаки на USS Carney і комерційні судна в Червоному морі та надамо інформацію щойно вона стане доступною», − зазначили у Пентагоні.

Агентство Reuters з посиланням на джерела у морській безпеці повідомляє, що «унаслідок атаки також було пошкоджено два британські торгові судна − суховантаж і контейнеровоз».

Раніше стало відомо, що Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті) захопило вантажне судно в Червоному морі – про це заявили низка медіа, в тому числі канал Al Jazeera, який зацитував керівника угруповання.

Речник руху хуситів Ях’я Сарі анонсував «важливу заяву» найближчим часом. Перед цим Сарі заявив, що угруповання планує захоплювати кораблі під прапором Ізраїлю, такі, що є в користуванні ізраїльських компаній або належать їм.

Натомість у ізраїльській армії заявили, що корабель йшов від Туреччини до Індії, на його борту були цивільні громадяни різних країн (у тому числі повідомляють про українців), але не Ізраїлю. Саме захоплення судна в ЦАХАЛі назвали «серйозним інцидентом із глобальними наслідками».

Сполучені Штати 20 листопада засудили захоплення підтримуваним Іраном єменським рухом Хуті вантажного судна в Червоному морі, повідомляє агенція Reuters. Вашингтон називає це порушенням міжнародного права та вимагає негайного звільнення судна та його екіпажу.