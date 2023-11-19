ЗМІ: хусити захопили судно в Червоному морі. Ізраїль заявляє, що на борту немає його громадян

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті) захопило вантажне судно в Червоному морі – про це заявили низка медіа, в тому числі канал Al Jazeera, який зацитував керівника угруповання.

Речник руху хуситів Ях’я Сарі анонсував «важливу заяву» найближчим часом.

Перед цим Сарі заявив, що угруповання планує захоплювати кораблі під прапором Ізраїлю, такі, що є в користуванні ізраїльських компаній або належать їм.

Натомість у ізраїльській армії заявили, що корабель йшов від Туреччини до Індії, на його борту були цивільні громадяни різних країн, але не Ізраїлю. Саме захоплення судна в ЦАХАЛі назвали «серйозним інцидентом із глобальними наслідками».

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що корабель належить британській компанії і був «захоплений хуситськими бойовиками під керівництвом Ірану».

«На борту було 25 членів екіпажу різного походження, в тому числі українці, болгари, філіппінці та мексиканці. Ізраїльтян на борту немає. Це ще один акт іранського тероризму, який є кроком вперед в агресії Ірану проти громадян вільного світу з міжнародними наслідками щодо безпеки глобальних судноплавних шляхів», – заявила пресслужба Нетаньягу.

МЗС України наразі не коментувало дані про наявність українців серед членів екіпажу.

У жовтні ракетний есмінець ВМС США перехопив у Червоному морі біля берегів Ємену кілька ракет. Одне з джерел CNN сказало, що ракети були випущені бойовиками Хуті, які беруть участь у збройному конфлікті в Ємені і мають підтримку з боку Ірану.