США вимагають від єменського руху Хуті негайно звільнити захоплене судно і екіпаж

Сполучені Штати 20 листопада засудили захоплення підтримуваним Іраном єменським рухом Хуті вантажного судна в Червоному морі, повідомляє агенція Reuters. Вашингтон називає це порушенням міжнародного права та вимагає негайного звільнення судна та його екіпажу.

«Захоплення хуситами судна Galaxy Leader у Червоному морі є брутальним порушенням міжнародного права. Ми вимагаємо негайного звільнення корабля та його екіпажу, і ми консультуватимемося з нашими союзниками та партнерами з ООН щодо відповідних наступних кроків», – заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Єменське проіранське угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити, або рух Хуті) захопило вантажне судно в Червоному морі – про це заявили низка медіа, в тому числі канал Al Jazeera, який зацитував керівника угруповання.

Речник руху хуситів Ях’я Сарі анонсував «важливу заяву» найближчим часом. Перед цим Сарі заявив, що угруповання планує захоплювати кораблі під прапором Ізраїлю, такі, що є в користуванні ізраїльських компаній або належать їм.

Натомість у ізраїльській армії заявили, що корабель йшов від Туреччини до Індії, на його борту були цивільні громадяни різних країн (у тому числі повідомляють про українців), але не Ізраїлю. Саме захоплення судна в ЦАХАЛі назвали «серйозним інцидентом із глобальними наслідками».