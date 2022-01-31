ОАЕ заявили про перехоплення ракети, запущеної хуситами

Військові Об’єднаних Арабських Еміратів заявляють, що перехопили і знищили балістичну ракету, запущену підтримуваними Іраном повстанцями Хуті в Ємені у напрямку ОАЕ.

Міноборони ОАЕ 31 січня повідомило, що постраждалих внаслідок інциденту немає, а уламки впали у безлюдній місцевості.

Запуск ракети стався, коли президент Ізраїлю Ісаак Герцог розпочав свій історичний візит до ОАЕ, аби зустрітися із керівництвом країни. Він сказав, що продовжить свій візит, попри інцидент.

Незадовго до того, як було повідомлено про перехоплення, військовий представник хуситів заявив у твітері, що група повстанців розкриє протягом наступних кількох годин подробиці нової військової операції в ОАЕ, не надавши додаткових подробиць.

Тиждень тому ОАЕ заявили, що перехопили та знищили дві балістичні ракети повстанців Хуті, націлені на Абу-Дабі, столицю країни Перської затоки. У ході цього інциденту обійшлося без жертв, а рештки перехоплених ракет впали в окремих районах навколо Абу-Дабі.

Остання ракетна атака стала третьою щодо ОАЕ після удару хуситів 17 січня по складу з паливом в Абу-Дабі, коли загинули троє людей і виникла пожежа біля міжнародного аеропорту.

Це викликало серію авіаударів по Ємену, у тому числі по в’язниці, якою керують повстанці Хуті, – щонайменше 82 людини загинули і десятки зазнали поранень.

Насильство спонукало Сполучені Штати та Організацію Об’єднаних Націй закликати до деескалації конфлікту.

Очолювана Саудівською Аравією коаліція, до якої входять ОАЕ, увійшла до Ємену у березні 2015 року, через кілька місяців після того, як хусити витіснили міжнародно визнаний уряд із Сани.

Саудівська Аравія та США давно звинувачують Іран у постачанні військової техніки хуситам, зокрема деталей для безпілотників та ракет. Тегеран заперечує звинувачення у наданні такої фінансової та військової допомоги.