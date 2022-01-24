ОАЕ перехопили випущені по Абу-Дабі ракети на тлі ескалації конфлікту в Ємені

Об’єднані Арабські Емірати 24 січня перехопили та знищили дві балістичні ракети, націлені на столицю країни Абу-Дабі, повідомило Міністерство оборони країни. Повідомляється, що постраждалих немає, а залишки перехоплених ракет впали в окремих районах довкола Абу-Дабі.

Ракетний удар став другим по ОАЕ після нападу минулого тижня, внаслідок якого постраждав склад пального в Абу-Дабі – загинули троє людей і сталася пожежа біля міжнародного аеропорту.

За нападом, як кажуть в Міноборони ОАЕ, стоять повстанці Хуті, підтримувані Іраном. Вони ж взяли на себе відповідальність і за безпілотний та ракетний удар 17 січня, який став серйозною ескалацією конфлікту в Ємені.

Це викликало серію авіаударів по Ємену, у тому числі по в’язниці, якою керують повстанці Хуті, – щонайменше 82 людини загинули і десятки зазнали поранень.

Коаліція, очолювана Саудівською Аравією, заявила, що Хуті не повідомляли про це місце ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста як таке, де заборонені повітряні удари.

Насильство спонукало Сполучені Штати та ООН закликати до деескалації конфлікту, в якому військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії протистоїть Хуті.

Очолювана Саудівською Аравією коаліція, до якої входять ОАЕ, увійшла до Ємену у березні 2015 року, через кілька місяців після того, як хусити витіснили міжнародно визнаний уряд із Сани.

Саудівська Аравія та США давно звинувачують Іран у постачанні військової техніки хуситам, зокрема деталей для безпілотників та ракет. Тегеран заперечує звинувачення у наданні такої фінансової та військової допомоги.

Минулого тижня ВМС США захопили в Оманській затоці човен з добривами, що використовуються для виготовлення вибухових речовин, коли він йшов з Ірану за маршрутом, який раніше використовувався для контрабанди зброї єменським повстанцям-хуситам. Військово-морський флот заявив, що взяв на абордаж та обшукав корабель після його перехоплення у міжнародних водах.