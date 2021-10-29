Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо Ємену

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних санкцій згідно з резолюцією Ради безпеки ООН щодо Республіки Ємен. Указ №555/2021, у якому містяться ці положення, опублікований на сайті глави держави.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюціями Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо Єменської Республіки», – ідеться в документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, запровадженого в дію указом №555/2021, Зеленський покладає на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.