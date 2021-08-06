Генеральний секретар ООН назвав посла організації в Ємені

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 6 серпня призначив своїм новим посланцем у Ємені шведського дипломата Ганса Ґрундберґа.

Ґрундберґ, який обіймав посаду посла Європейського союзу в Ємені з вересня 2019 року, стане наступником Мартіна Ґріффітса, який став керівником допомогової місії ООН у липні після трирічної роботи посередником у припиненні конфлікту в Ємені.

«Сполучені Штати вітають призначення Ганса Ґрундберґа новим спеціальним представником ООН у Ємені. Ґрундберґ має значний досвід щодо Ємену та регіону, і ми сподіваємося на тісну співпрацю з ним для просування довгострокового розв’язання конфлікту в Ємені», – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

У 2015 році в Ємені розпочалася громадянська війна, внаслідок якої загинуло понад 100 тисяч людей, зруйнована інфраструктура і виникла гуманітарна криза.

Сторонами конфлікту є, з одного боку, підтримувані Іраном повстанці шиїтського руху Хуті, які контролюють столицю Сану і більшу частину найбільш населених півночі й заходу країни, з іншого боку – міжнародно визнаний уряд, підтримуваний сунітською Саудівською Аравією, а також прихильники відокремлення півдня Ємену. Між урядом та сецесіоністами також триває боротьба за владу.