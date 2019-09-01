Ємен: коаліція завдала ударів по об’єкту руху Хуті, Червоний Хрест заявляє про понад 100 загиблих

У Ємені коаліція під проводом Саудівської Аравії, що допомагає урядові країни боротися з повстанським рухом Хуті, здійснила низку повітряних ударів – внаслідок яких, за повідомленнями, загинули понад сто людей.

Як повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста, удари вразили центр утримання в’язнів у місті Дамар на південному заході Ємену, на південь від захопленої повстанцями столиці Сани. Понад 40 поранених перебувають у лікарнях, додали в Червоному Хресті.

Сам шиїтський рух Хуті, пов’язаний із Іраном, раніше заявляв про принаймні 60 загиблих і 50 поранених. За словами речника «міністерства охорони здоров’я» створеної цим рухом влади на захоплених ним територіях Ємену, на час ударів у центрі утримання було 170 в’язнів.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії, зі свого боку, заявляє, що удари були здійснені по військовому об’єкту руху Хуті в Дамарі, що використовувався як склад безпілотних апаратів і ракет, і що ці удари «відповідають міжнародному гуманітарному праву», а коаліція вжила «заходів для захисту цивільного населення».

Унаслідок боїв у Ємені між різними політичними силами, головними з яких нині є рух Хуті, з одного боку, і сили уряду Ємену за підтримки коаліції низки країн під проводом Саудівської Аравії, з іншого, від початку воєнної кампанії коаліції в березні 2015 року загинули близько 10 тисяч людей, дві третини з них цивільні – і головно саме в результаті коаліційних повітряних ударів.

Конфлікт у Ємені призвів до того, що 22 мільйони населення країни з загалом близько 30 мільйонів потребують гуманітарної допомоги. ООН вважає гуманітарну кризу в Ємені найгіршою у світі.