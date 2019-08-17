Єменські повстанці Хуті заявляють, що атакували нафтові об’єкти Саудівської Аравії дронами

Повстанський рух Хуті в Ємені 17 серпня заявив, що здійснив атаку дронів на потужності з видобутку нафти у Саудівській Аравії.

Як повідомив речник військового угруповання, бойовики використали 10 дронів, щоб організувати атаку на нафтове родовище та нафтоочисний завод, якими керує саудівська нафтова компанія Aramco, у східній частині королівства. Речник не уточнив, коли стався напад.

Саудівська влада наразі не коментує ці заяви.

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Повстанці Хуті, які мають підтримку Ірану і контролюють столицю Ємену Сану та більшу частину заселеної території Ємена, стали частіше атакувати мішені на території Саудівської Аравії останніми місяцями.

У відповідь антихутійська атакує військові об’єкти, що належать угрупованню.

Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, яка підтримує уряд Ємену в його чотирирічній війні з шиїтськими повстанцями руху Хуті. Конфлікт розглядають як непряму війну між Саудівською Аравією і її головним конкурентом у регіоні – Іраном.

За цей час загинули 10 тисяч людей, а 14 мільйонів єменців опинилися на межі голоду.