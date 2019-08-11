Коаліція під проводом Саудівської Аравії ударила по сепаратистах в Ємені

Військова коаліція під проводом Саудівської Аравії здійснила удар по сепаратистах на півдні Ємену після того, як вони взяли під свій контроль портове місця Аден.

Коаліція закликала сепаратистів «Південної перехідної ради» відійти від позиції і пригрозила новими атаками.

«Південна перехідна рада» взяла контроль над Аденом після кількох днів боїв із силами президента Ємену Абда Раббо Мансура Гаді, якого підтримує міжнародна спільнота.

За даними ООН, 40 людей загинули, ще 260 поранені із моменту початку боїв 8 серпня.

Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, яка підтримує уряд Ємену в його чотирирічній війні з шиїтськими повстанцями руху Хуті. Конфлікт розглядають як непряму війну між Саудівською Аравією і її головним конкурентом у регіоні – Іраном.

За цей час загинули 10 тисяч людей, а 14 мільйонів єменців опинилися на межі голоду.