МЗС перевіряє дані про українців на борту захопленого в Червоному морі судна

Українські дипломати перевіряють інформацію про те, що на захопленому рухом Хуті в Червоному морі судні є громадяни України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 19 листопада.

«Бачимо повідомлення в ЗМІ про захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України», – повідомив він.

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За словами Ніколенка, МЗС доручило причетним українським посольствам перевірити ці дані та звернутися до компанії-власника корабля для з’ясування точного складу екіпажу й інших деталей.

«Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі», – додав речник відомства.

Раніше офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що на борту захопленого в Червоному морі судна не було ізраїльських громадян, натомість були представники інших країн, у тому числі України.