Зеленський 6 грудня розповість сенаторам США про потреби України у війні – Шумер

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня проведе для американських сенаторів закритий брифінг, на якому поінформує про стан війни в Україні та необхідність чергового пакету військової допомоги. Про це повідомив лідер сенатської більшості Чак Шумер, демократ від штату Нью-Йорк.

«Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами... в рамках нашого завтрашнього закритого брифінгу, щоб ми могли почути безпосередньо від нього, що саме стоїть на кону цього голосування. Я прошу всіх сенаторів бути присутніми на цьому важливому брифінгу», – сказав Шумер.

В адміністрації Сполучених Штатів до кінця року практично закінчаться кошти для постачання Україні озброєння та техніки. Про це йдеться в офіційному листі, який директорка Офісу бюджетного управління Шаланда Янг надіслала спікеру Палати представників – його міжнародні агенції цитували 4 грудня.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.