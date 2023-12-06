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«Якщо Путін захопить Україну, він не зупиниться». Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Києву до Різдва

Президент США заявив, що погодження допомоги Києву не може чекати
Президент США заявив, що погодження допомоги Києву не може чекати

Президент США Джо Байден 6 грудня виступив перед Конгресом і закликав затвердити подальше фінансування допомоги Україні найближчим часом – до початку Різдвяних канікул.

Байден заявив, що погодження допомоги Києву не може чекати. Він наголосив, що без рішення США може опинитися під питанням і ухвалення рішень щодо підтримки України іншими союзниками – європейськими країнами, Японією й іншими партнерами.

«Якщо Путін захопить Україну, він не зупиниться на досягнутому», – сказав Байден, зауваживши, що РФ зможе атакувати інші країни-союзниці США, зокрема, ті, що входять до НАТО.

«У такому разі ми матимемо американські війська, які воюватимуть проти російських військ», – сказав президент США.

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Тим часом, США 6 грудня оголосили про надання нового пакету військової підтримки Україні на суму до 175 мільйонів доларів. Проте Конгрес ще має розглянути бюджет військової допомоги на наступний рік.

У жовтні президент Байден направив до Конгресу запит на фінансування постачання зброї й іншу допомогу Україні й Ізраїлю загальною сумою в 106 мільярдів доларів, з них на частку України припадає понад 60 мільярдів.

Палата представників, яка перебуває під контролем республіканців, схвалила законопроєкт щодо виділення грошей Ізраїлю, але не Україні, після чого демократи заблокували документ у Сенаті. На початку цього тижня директорка бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг направила лист до спікера Палати представників Майка Джонсона і повідомила, що в адміністрації США до кінця року закінчаться кошти для постачання Україні озброєнь і техніки.

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Учора президент України Володимир Зеленський в останній момент скасував свій виступ перед членами американського Сенату. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Інституті миру США у Вашингтоні, закликав Конгрес якнайшвидше схвалити пакет допомоги Україні. Він заявив, що відстрочка у наданні Києву військової допомоги США підвищує ризик поразки України у війні з Росією.

Володимир Зеленський 6 грудня виступив по відеозв’язку перед лідерами «Групи семи». Він заявив, що якщо країни-союзники України продовжать виявляти згуртованість і підтримку, Україна має всі шанси зберегти взимку енергетичну інфраструктуру і забезпечити успішний контрнаступ.

«Росія сподівається тільки на одне: що наступного року консолідація світу зруйнується, і вірить, що Америка і Європа виявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні», – сказав він.

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