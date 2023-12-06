«Якщо Путін захопить Україну, він не зупиниться». Байден закликав Конгрес схвалити допомогу Києву до Різдва

Президент США Джо Байден 6 грудня виступив перед Конгресом і закликав затвердити подальше фінансування допомоги Україні найближчим часом – до початку Різдвяних канікул.

Байден заявив, що погодження допомоги Києву не може чекати. Він наголосив, що без рішення США може опинитися під питанням і ухвалення рішень щодо підтримки України іншими союзниками – європейськими країнами, Японією й іншими партнерами.

«Якщо Путін захопить Україну, він не зупиниться на досягнутому», – сказав Байден, зауваживши, що РФ зможе атакувати інші країни-союзниці США, зокрема, ті, що входять до НАТО.

«У такому разі ми матимемо американські війська, які воюватимуть проти російських військ», – сказав президент США.

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Тим часом, США 6 грудня оголосили про надання нового пакету військової підтримки Україні на суму до 175 мільйонів доларів. Проте Конгрес ще має розглянути бюджет військової допомоги на наступний рік.

У жовтні президент Байден направив до Конгресу запит на фінансування постачання зброї й іншу допомогу Україні й Ізраїлю загальною сумою в 106 мільярдів доларів, з них на частку України припадає понад 60 мільярдів.

Палата представників, яка перебуває під контролем республіканців, схвалила законопроєкт щодо виділення грошей Ізраїлю, але не Україні, після чого демократи заблокували документ у Сенаті. На початку цього тижня директорка бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг направила лист до спікера Палати представників Майка Джонсона і повідомила, що в адміністрації США до кінця року закінчаться кошти для постачання Україні озброєнь і техніки.

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Учора президент України Володимир Зеленський в останній момент скасував свій виступ перед членами американського Сенату. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи в Інституті миру США у Вашингтоні, закликав Конгрес якнайшвидше схвалити пакет допомоги Україні. Він заявив, що відстрочка у наданні Києву військової допомоги США підвищує ризик поразки України у війні з Росією.

Володимир Зеленський 6 грудня виступив по відеозв’язку перед лідерами «Групи семи». Він заявив, що якщо країни-союзники України продовжать виявляти згуртованість і підтримку, Україна має всі шанси зберегти взимку енергетичну інфраструктуру і забезпечити успішний контрнаступ.

«Росія сподівається тільки на одне: що наступного року консолідація світу зруйнується, і вірить, що Америка і Європа виявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні», – сказав він.