Про що говорили конгресмени США за «закритими дверима» брифінгу щодо підтримки України

Закритий брифінг стосовно голосування за пакет допомоги Україні відбувся 5 грудня у Конгресі США. Конгресова кореспондентка «Голосу Америки» розпитала у законодавців, про що йшлося під час зустрічі.

Конгресмен-демократ Адам Сміт заявив: «Ми повинні проголосувати за надання допомоги Україні, це основне. Україна виконала велику роботу, щоб відстояти свою країну та стримати росіян. Їм потрібна наша допомога, щоб продовжувати це робити».

Сміт нагадав, що наближається момент, коли надана допомога закінчиться. «Нам потрібно надати допомогу якомога швидше, щоб допомогти Україні вижити як державі», – зазначив він.

«Ми маємо чіткі цілі в Україні. Ми не будемо відступати зараз. Тільки тому, що немає гарантії повної перемоги, повернення Україною всієї території, немає причин зупинятися і відмовлятися від підтримки України», – додав конгресмен.

Своєю чергою Байрон Дональдс, конгресмен-республіканець, заявив, що Білому дому потрібно змінити курс стратегії щодо південного кордону, і лише тоді він та колеги-республіканці будуть готові голосувати за надання допомоги Україні.

«У нас на південному кордоні молодих дівчат продають у сексуальне рабство. Тим часом Білий дім хоче спрямувати понад 100 мільярдів доларів на додаткові пакети для решти світу. Забезпечте нашу країну спочатку! Зробіть це – і тоді нам буде про що говорити. А до того говорити нема про що», – заявив Дональдс.

Він також розкритикував американську допомогу Україні загалом: «Подивіться на додатковий пакет від Білого дому, який надсилає лише близько 12-20 мільярдів доларів на пряму військову допомогу. Решта – це гуманітарна допомога, економічна допомога, а також інші речі, які теж потрібні, але вони не допомагають у вирішенні основної проблеми, якою є сам конфлікт».

Американське видання FoxNews та деякі консервативні організації у США повідомляли про випадки торгівлі людьми та сексуального рабства, які, як вони стверджують, спричинені міграційною кризою на південному кордоні США з Мексикою.

Президент США Джо Байден 5 грудня заявив, що республіканці не підтримають допомогу Україні, допоки демократи не проголосують за «драконські» дії на кордоні.

«Я не думаю, що вони хочуть вирішити це. Гадаю, вони хочуть залишати це проблемою без інструментів, як покращити ситуацію», – сказав Байден.

Доповідачами на засекреченому брифінгу зазначені держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директорка національної розвідки Авріл Гейнс, начальник об’єднаних штабів США Чарльз Браун.

За повідомленням лідера демократів у Сенаті Чака Шумера, на закритому брифінгу планувався і виступ президента України Володимира Зеленського.

Зеленський мав намір поінформувати про стан війни в Україні та необхідність ще одного раунду військової допомоги.

Як інформує журналіст CNN Джим Шутто, виступ скасували «в останню хвилину».

Своєю чергою співголови українського конгресового кокусу Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік і Майк Квіглі опублікували заяву про необхідність схвалити пропозицію президента США Джо Байдена про додаткову допомогу Україні:

«Ми перебуваємо на критичному етапі війни України проти російського вторгнення. З кожним днем, коли ми не надсилаємо додаткову військову допомогу, Путін стає тільки сильнішим. У міру того, як запаси та боєприпаси в Україні скорочуються, російська армія стає могутнішою», – мовиться у заяві.

«Майже два роки Сполучені Штати та наші союзники були об’єднані в зусиллях, щоб захистити Україну та її народ від тиранії Путіна», – наголосили автори заяви та закликали не міняти цієї позиції й зараз.

«Якщо не діяти, це призведе до перемоги Путіна та поставить під загрозу долю вразливих демократій у всьому світі. Настав час Конгресу зробити те, що є правильним для України та глобального порядку. Ми повинні негайно передати додаткове фінансування, щоб допомогти Україні на наступний рік бойових дій», – вважають законодавці.