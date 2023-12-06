«Ми не можемо дозволити РФ перемогти» – Кемерон у США обговорить підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 6 грудня відвідає Сполучені Штати, щоб, серед іншого, підтвердити непохитну підтримку України в її боротьбі з російською агресією.



«Велика Британія та США глибоко пов’язані спільною місією захисту цінностей, які забезпечують безпеку та процвітання для всіх нас. Саме тому ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України. Якщо ми дозволимо агресії Путіна досягти успіху, це підбадьорить тих, хто кидає виклик демократії і загрожує нашому способу життя. Ми не можемо дозволити їм перемогти», – заявив Кемерон, якого цитує пресслужба британського уряду.

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Як повідомляється, у США глава МЗС Британії також обговорить ситуацію на Близькому Сході, надання гуманітарної допомоги постраждалим в Газі і те, як Великобританія і США можуть сприяти досягненню «довгострокового рішення, яке дозволить ізраїльтянам і палестинцям жити у мирі та злагоді».



Це перший візит Кемерона до Вашингтона на посаді міністра закордонних справ Британії. Минулого місяця він відвідав Київ під час свого першого закордонного візиту.



Візит Девіда Кемерона до Вашингтона відбувається на тлі запровадження Британією нових санкцій проти компаній та осіб, які підтримують «військову машину Путіна». Іноземні постачальники, які експортують обладнання і деталі до Росії, є серед десятків осіб і груп, проти яких застосовані обмеження.



Від початку російського повномасштабного вторгнення Британія підтримує Україну, надаючи військову та гуманітарну допомогу, тренуючи на своїй території українських військових та надаючи прихисток українським біженцям.