Британія оголосила нові санкції, які стосуються спроб Росії обійти попередні обмеження

Велика Британія оголошує про 46 нових санкцій проти окремих осіб і груп, які підтримують і фінансують «військову машину» російського президента Володимира Путіна.



Як повідомляється на сайті британського уряду, нові обмеження стосуються компаній у Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення Росії в Україну.



«Включно з організаціями, що працюють у Китаї, Сербії та Узбекистані, Великобританія вжила заходів проти понад 30 організацій третіх країн, які підтримують військові дії Росії. Це свідчить про відсутність толерантності Великої Британії до тих, хто сприяє незаконній війні Росії, де б вони не були. Іноземні військові постачальники, які експортують обладнання та запчастини до Росії, є одними з десятків осіб і груп, проти яких сьогодні запроваджено санкції», – йдеться у заяві Управління закордонних справ Британії (FCDO)



Під нові обмеження Британії також потрапили «три суб’єкти, які підтримують мережу «Групи Вагнера», і чотири оператори суден так званого «тіньового флоту», які використовуються Росією для пом’якшення удару від санкцій, пов’язаних з нафтою.

Читайте також: Розвідка Британії побачила сигнали про «реабілітацію деяких представників «Вагнера» у Росії



«Сьогоднішні заходи порушать здатність Путіна озброювати свою армію через сторонні ланцюжки поставок у Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані. Цей крок вдарить по Росії там, де їй боляче, і позбавить Путіна ресурсів, необхідних для його незаконної війни з Україною», – заявляють у британському уряді.



У повідомлення наголошується, що сьогоднішні санкції стосуються неодноразових спроб Росії обійти та компенсувати явний вплив санкцій Великобританії на її військові зусилля.

Читайте також: Понад 100 британських компаній визнали порушення санкцій проти Росії – FT

Минулого місяця Британія вжила заходів, щоб зруйнувати таємну мережу закупівель, яку Росія використовує для придбання критично важливих західних технологій.

За даними уряду Великої Британії, станом на вересень Лондон запровадив санкцій проти 1 800 осіб та організацій в рамках санкційної політики проти Росії. З них 1 600 потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення до України.

США, Європейський Союз і Велика Британія запровадили низку санкцій щодо Росії через повномасштабне вторгнення до України.