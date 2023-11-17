Кемерон: підтримка України є «життєво важливою», Британія продовжить допомагати до перемоги

Міністр закордонних справ Британії Дейвід Кемерон, який відвідав Україну з візитом, заявив, що підтримка України у боротьбі проти агресії РФ є «життєво важливою», а Велика Британія і партнери підтримуватимуть Україну «стільки часу, скільки буде потрібно».



«Підтримка України проти агресії Путіна є життєво важливою, тому я радий зробити цей мій перший візит як держсекретаря. Росія вважає, що вона може перечекати цю війну, і що Захід зрештою переключить свою увагу кудись інше. У моїх перших переговорах з президентом Зеленським у моїй новій ролі я чітко дав зрозуміти, що Велика Британія і наші партнери підтримуватимуть Україну та її народ стільки часу, скільки буде потрібно для досягнення перемоги», – заявив Кемерон.



Британський міністр пообіцяв продовження підтримки українського народу з «наближенням зими».

У рамках візиту міністр закордонних справ привітав запуск нової програми «Unity Facility» між британською компанією Marsh McLennan та українським урядом, яка забезпечить доступне страхування доставки зерна та інших важливих продовольчих товарів у всьому світі з чорноморських портів України.



Як зауважили в британському уряді, за останні 3 місяці Україна відтіснила Росію в Чорному морі та відкриває життєво важливі морські торговельні шляхи для української економіки та світових поставок продовольства.

У Києві міністр закордонних справ Девід Кемерон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою та прем’єром Денисом Шмигалем.

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Дейвід Кемерон 13 листопада став новим міністром закордонних справ Сполученого королівства. На цій посаді він змінив Джеймса Клеверлі, який перейшов на позицію міністра внутрішніх справ.

Велика Британія є другим за величиною донором військової допомоги Україні, наразі виділивши країні 4,6 мільярда фунтів стерлінгів (5,5 мільярда доларів), а нещодавно оголосивши про пакет у розмірі 100 мільйонів (120 мільйонів доларів).