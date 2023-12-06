У Пентагоні розповіли, скільки коштів залишилося на допомогу Україні

У Міністерстві оборони США заявили, що на військову допомогу Україні залишилося близько 5,9 мільярда доларів.



«На даний момент у нас є приблизно 4,8 мільярда доларів відновлених президентських повноважень на скорочення (Presidential Drawdown Authority (механізм, що дозволяє президентові передавати військові матеріали з баз і складів Збройних сил США без консультацій з Конгресом у межах установлених Конгресом максимальних стель для обсягів таких поставок – ред.), і 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів», – сказав речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 5 грудня.



За його словами, без додаткового фінансування Міноборони США може незабаром досягти межі, коли не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки.



«Ця ситуація підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії», – наголосив представник Пентагону.



Райдер зауважив, що рішення Міноборони США щодо витрат будуть ґрунтуватися на багатьох факторах, серед яких нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність США поповнювати свої ресурси.

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Нині керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров перебувають з візитом в США. Ця поїздка відбувається на тлі очікувань розгляду запиту президента США Джо Байдена про виділення додаткових понад 105 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та низку інших цілей.

Наприкінці листопада у Пентагоні повідомили, що підтримка України активізувала оборонну промисловість США. За даними відомства, цього не було десятиліттями. Перед цим адміністрація президента США поширила мапи серед законодавців на Капітолійському пагорбі, демонструючи розбивку по штатах інвестицій на суму 27 мільярдів доларів і витрати на «закупівлю боєприпасів і тактичних транспортних засобів».

5 грудня стало очевидним, що республіканці в Конгресі США не готові підтримати надання допомоги Україні (а також Ізраїлю і Тайваню), якщо не будуть враховані їхні пропозиції про зміцнення південного кордону Сполучених Штатів. Попри цей опір, допомога України може бути затверджена в Сенаті, де демократи мають більшість, але напевне не пройде в Палаті представників, яку контролюють члени Республіканської партії.

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У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.