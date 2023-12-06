Умєров зустрівся з конгресменами-республіканцями у США – обговорювали підтримку України у 2024 році

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про важливу зустріч з

головами комітетів Палати представників Конгресу США, республіканцями Майком Роджерсом, Майклом Макколом та Майком Тернером.



«Наголосив на важливості продовження підтримки України у 2024 році. Перевага в повітрі, протиповітряна оборона, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, артилерія та боєприпаси – наші нагальні потреби на полі бою», – написав він у соцмережі Х.



Умєров каже, що під час зустрічі також наголосив на важливості посилення санкційного тиску, оскільки РФ нарощує виробництво зброї, передусім безпілотників – це означає, що санкцій недостатньо.



Американські законодавці наразі про результати цієї зустрічі не повідомляють.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак 5 грудня, перебуваючи у Вашингтоні, закликав Конгрес США схвалити надання додаткового фінансування Україні, без якого, за його словами, є «великий ризик програти війну» з Росією.

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5 грудня стало очевидним, що республіканці в Конгресі США не готові підтримати надання допомоги Україні (а також Ізраїлю і Тайваню), якщо не будуть враховані їхні пропозиції про зміцнення південного кордону Сполучених Штатів. Попри цей опір, допомога України може бути затверджена в Сенаті, де демократи мають більшість, але напевне не пройде в Палаті представників, яку контролюють члени Республіканської партії.

«Додаткове фінансування України залежить від схвалення трансформаційних змін до законів про безпеку кордонів нашої країни», – сказав спікер Палати представників Майк Джонсон, додавши, що адміністрація Байдена також має надати законодавцям інформацію про те, як використовувалася вже надана допомога Україні.

Наприкінці листопада у Пентагоні повідомили, що підтримка України активізувала оборонну промисловість США. За даними відомства, цього не було десятиліттями. Перед цим адміністрація президента США поширила мапи серед законодавців на Капітолійському пагорбі, демонструючи розбивку по штатах інвестицій на суму 27 мільярдів доларів і витрати на «закупівлю боєприпасів і тактичних транспортних засобів».