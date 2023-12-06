«Нічого катастрофічного не сталося»: Маркарова про скасування виступу Зеленського перед сенаторами США

Українська делегація продовжує роботу в Конгресі Сполучених Штатів, повідомила посолка в США Оксана Маркарова. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону на початку доби 6 грудня.

«Нічого катастрофічного насправді не сталося. Ви знаєте, президент виступав перед Конгресом, проводить низку брифінгів, які ми організовуємо саме як брифінги президента. Сьогодні (5 грудня – ред.) була запланована ціла низка внутрішніх, закритих брифінгів, на яких виступали і секретар Остін, і інші представники адміністрації», – сказала вона.

За словами дипломатки, таких подій було багато, і планувалося, що представники України візьмуть участь в одній із них. Вона не уточнила, чи планувався виступ самого Зеленського, хоча його брифінг анонсувався.

Читайте також: Про що говорили конгресмени США за «закритими дверима» брифінгу щодо підтримки України

«Сьогодні таких брифінгів було дуже багато, і саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й в тому числі внутрішні питання, ми сьогодні не брали участі. Але завжди активно в дискусії, в контакті проводимо не тільки відеобрифінги, коли Конгрес запрошує, а й коли президент приїздить, активно зустрічається», – додала Маркарова.

Вона зазначила, що делегація з України також провела «надзвичайно велику кількість очних брифінгів» і планує продовжувати роботу в Конгресі 6 грудня.

Напередодні лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ від Нью-Йорка) повідомив, що президент України Володимир Зеленський, який мав виступити 5 грудня по відеозв’язку на закритому брифінгу для американських сенаторів і поінформувати про стан війни в Україні й необхідність чергового пакету військової допомоги, скасував цей виступ.