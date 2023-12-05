Москва відкинула чергову пропозицію США про звільнення Вілана та Гершковича

Офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Москва відхилила нову пропозицію про звільнення колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана та журналіста The Wall Street Journal (WSJ) Евана Гершковича.

За словами Міллера, останніми тижнями Вашингтон виступив з «новою і важливою» пропозицією, щоб домогтися звільнення Вілана та Гершковича. Вона не стосувалося інших затриманих у Росії американців. Але ця пропозиція була відкинута Москвою, передає Reuters та «Голос Америки».

Деталі, що саме пропонували США Росії, Міллер розкривати відмовився, зіславшись на таємницю переговорів.

Пол Вілан, бізнесмен і колишній морський піхотинець, який також має громадянство Ірландії, Великобританії та Канади, у грудні 2018 року був затриманий у московському готелі за звинуваченням у шпигунстві, яке Вілан відкидає. Його засудили у РФ до 16 років ув’язнення в червні 2020 року. 29 листопада він зазнав нападу з боку іншого ув’язненого в російській колонії, де відбуває покарання.

32-річного американського журналіста Евана Гершковича затримала ФСБ Росії за звинуваченням у шпигунстві 29 березня цього року року в Єкатеринбурзі, а наступного дня суд у Москві відправив його під арешт. Гершкович категорично заперечує свою провину і чекає суду в СІЗО.

Минулого тижня російський суд втретє вирішив продовжити термін попереднього ув’язнення американського журналіста до 30 січня. Посольство США в Москві заявило, що «глибоко стурбоване» рішенням суду.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що Вілан та Гершкович «є несправедливо затриманими» і звинувачення проти них необґрунтовані.