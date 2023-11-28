Суд у Москві продовжив арешт американському журналісту Гершковичу у справі про шпигунство

Лефортовський районний суд Москви продовжив на два місяці, до 30 січня 2024 року, арешт журналісту американського видання The Wall Street Journal Евану Гершковичу, звинуваченому в зборі даних із категорії «держтаємниця», повідомила пресслужба московських судів загальної юрисдикції.

Загалом Гершкович проведе під арештом 10 місяців.

24 серпня Лефортовський райсуд Москви продовжив на три місяці, до 30 листопада, арешт Гершковичу, якого утримують в московському СІЗО «Лефортово».

Сторона захисту Гершковича раніше заявила, що він не визнає провини.

29 березня 2023 року Гершковича заарештували в Єкатеринбурзі за звинуваченням у шпигунстві. Це стало першим із 1986 року випадком арешту американського журналіста в Росії за таким звинуваченням. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.

Раніше Держдепартамент США оголосив Гершковича «неправомірно затриманим», що дає підстави відомству діяти на користь звільнення громадянина США.

Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні дані про одне із підприємств військово-промислового комплексу.

Еван Гершкович близько шести років живе у Москві, висвітлюючи події в Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Раніше він працював у Agency France-Presse, The Moscow Times та The New York Times. Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня.