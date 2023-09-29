Сенатори США вимагають від Росії звільнити журналіста Гершковича

Лідери демократів і республіканців у сенатському Комітеті з міжнародних відносин 29 вересня ухвалили резолюцію з вимогою до російської влади негайно звільнити журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

29 березня 2023 року Гершковича заарештували в Єкатеринбурзі за звинуваченням у шпигунстві. Це стало першим із 1986 року випадком арешту американського журналіста в Росії за таким звинуваченням. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.

Резолюцію підтримали 27 сенаторів. Агентство Reuters, яке повідомило про це, зазначає, що раніше цього місяця московський суд відмовився розглядати останню апеляцію Гершковича з приводу попереднього увʼязнення. На судових слуханнях у Москві у справі Гершковича 26 вересня була присутня посол США в РФ Лінн Трейсі.

«Еван Гершкович, журналіст газети The Wall Street Journal, був несправедливо затриманий у Росії тільки за те, що виконував свою роботу: повідомляв факти та виявляв фальшиві обґрунтування незаконної війни президента Путіна проти України», – заявив голова комітету з міжнародних відносин демократ Бен Кардін.

Сенатор-республіканець Джим Ріш заявив у комітеті, що «свобода преси має вирішальне значення для забезпечення підзвітності урядів у всьому світі».

«Позиція США залишається непохитною: звинувачення проти Евана є необґрунтованими. Російський уряд позбавив Евана свободи за те, що він просто виконував свою роботу. Журналістика – не злочин. Еван повністю усвідомлює всю серйозність ситуації, в якій він опинився, але при цьому зберігає незвичайну стійкість», – таку оцінку ситуації довкола справи Гершковича дала посол США в Росії Лінн Трейсі.

Гершкович продовжував вести репортажі з Росії після того, як більшість західних журналістів виїхали з цієї країни у звʼязку із вторгненням російських військ в Україну. Гершкович став першим із часів холодної війни західним журналістом, заарештованим у Росії за звинуваченням у шпигунстві, наголошує «Голос Америки».

Наприкінці серпня російська судова влада продовжила термін його тримання під вартою ще на три місяці – до 30 листопада.

Сполучені Штати визнали Евана Гершковича «несправедливо затриманим» і вважають звинувачення проти нього політично вмотивованими та сфальсифікованими.