Суд у Росії відмовився розглядати скаргу журналіста Гершковича

У Росії Московський міський суд відмовився розглядати нову апеляцію американського репортера Евана Гершковича щодо утримання його під вартою за звинуваченням у шпигунстві, яке він, його роботодавець The Wall Street Journal і уряд США відкидають.

У своєму рішенні від 19 вересня суд зазначив, що повертає справу до суду нижчої інстанції, залишаючи 32-річного журналіста під вартою. Дата слухання в суді нижчої інстанції не призначена.

Посол США Лінн Трейсі заявила після слухання, що Гершковича тепер «неправомірно затриманий» уже майже шість місяців.

«Позиція США залишається непохитною. Звинувачення проти Евана – безпідставні. Російський уряд ув’язнив Евана за те, що він просто виконував свою роботу. Журналістика – це не злочин», – сказала вона.

Про справу відомо небагато, оскільки її матеріали засекречені.

24 серпня Лефортовський районний суд Москви продовжив до 30 листопада арешт кореспондента The Wall Street Journal.

Читайте також: «Репортери без кордонів» засудили затримання журналіста WSJ у Росії, назвавши це помстою за його роботу

Еван Гершкович був затриманий 29 березня в Єкатеринбурзі, наступного дня суд у Москві відправив його до СІЗО. ФСБ стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Гершкович не визнав провини.

Редакція The Wall Street Journal категорично відкинула звинувачення у шпигунстві та заявила, що Гершкович виконував свою роботу. Зокрема, він опитував жителів Єкатеринбурга про їхню реакцію на втрати, які зазнає в Україні ПВК «Вагнер» .



Держдепартамент США визнав журналіста Евана Гершковича «неправомірно затриманим» Росією. Цей статус еквівалентний статусу заручника і дозволяє Вашингтону використовувати додаткові механізми, щоб домагатися його звільнення, зокрема, вести переговори щодо обміну американського громадянина.