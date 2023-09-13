Батьки Гершковича, ув’язненого в Росії, направили ООН петицію і вимагають його звільнення

Батьки та адвокати американського журналіста Евана Гершковича, якого утримують в РФ, направили петицію Робочій групі ООН із довільних затримань. Вони просять громадського засудження арешту сина у Росії та його негайного звільнення. Про це повідомляє «Голос Америки».



Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд вийшла до журналістів у штаб-квартирі ООН у супроводі батьків журналіста – Михайла та Елли – та його молодшої сестри Даніель.

«Батьки Евана представили в ООН петицію, яка закликає цю організацію публічно заявити, що Еван Гершкович був затриманий свавільно і вимагати його негайного звільнення», – сказала Томас-Грінфілд.

24 серпня російський суд продовжив до 30 листопада арешт кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. Засідання відбулося у закритому режимі, оскільки матеріали справи засекречені.

Журналіст WSJ Еван Гершкович був затриманий 29 березня в Єкатеринбурзі, наступного дня суд у Москві відправив його до СІЗО. ФСБ стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Гершкович не визнав провини.

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Редакція The Wall Street Journal категорично відкинула звинувачення у шпигунстві та заявила, що Гершкович виконував свою роботу. Зокрема, він опитував жителів Єкатеринбурга про їхню реакцію на втрати, які зазнає в Україні ПВК «Вагнер» .



Держдепартамент США визнав журналіста Евана Гершковича «неправомірно затриманим» Росією. Цей статус еквівалентний статусу заручника і дозволяє Вашингтону використовувати додаткові механізми, щоб домагатися його звільнення, зокрема, вести переговори щодо обміну американського громадянина.