Засудженого за шпигунство американця Вілана побили у російській колонії

Американця Пола Вілана, якого російський суд визнав винним у шпигунстві, побили у виправній колонії суворого режиму у Мордовії, повідомила російська Федеральна служба виконання покарань.

За версією відомства, Вілана побив інший ув’язнений «на ґрунті політичних розбіжностей».

Повідомляється, що співробітники колонії зупинили нападника і доставили його та Вілана до медчастини. Як пишуть російські ЗМІ, у Вілана буцімто синяк під оком.

53-річний колишній морський піхотинець США Пол Вілан уже скаржився на застосування до нього насильства у 2021 році. Тоді влада це заперечувала. Крім того, адміністрація колонії відправляла його до штрафного ізолятора у 2022 році.

Вілана заарештували у Москві наприкінці грудня 2018 року. У РФ його засудили до 16 років колонії. Він і влада США заявляли про його невинність. Вілан також просив обміняти його на когось із російських ув’язнених у США.