Блінкен поговорив із засудженим у Росії громадянином США Полом Віланом

Держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном з американцем Полом Віланом, засудженим у Росії на 16 років за звинуваченням у шпигунстві. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерело. Цю інформацію також підтвердило джерело агентства Reuters.

За словами співрозмовника CNN, Блінкен закликав Вілана «зберігати віру» і наголосив, що Вашингтон «робить усе можливе, щоб повернути його додому якнайшвидше». Брат засудженого Девід Вілан підтвердив телеканалу, що розмова була «довгою і відвертою». Інші деталі він не навів.

Це вже друга за понад чотири роки телефонна розмова Блінкена з Віланом, який відбуває термін у виправній колонії у Мордовії. Перша бесіда відбулася 30 грудня 2022 року, повідомляє CNN.

Колишнього морського піхотинця Пола Вілана затримали в Москві в грудні 2018 року. Федеральна служба безпеки Росії стверджувала, що при затриманні виявила у нього флешку із секретними даними. 2020 року громадянина США засудили до 16 років колонії у справі про шпигунство. Вілан своєї провини не визнає.

Держдепартамент США надав Вілану статус незаконно утримуваного в Росії. Це дозволяє Вашингтону використовувати додаткові механізми його звільнення, зокрема вести переговори про обмін.

Сьогодні ж у газеті Wall Street Journal з’явилася публікація, в якій йдеться про те, що Москва не виявляє особливого інтересу до обміну американців, які перебувають в ув’язненні в Росії, у тому числі Пола Вілана і журналіста Евана Гершковича, на десятки росіян, які зараз відбувають покарання в американських в’язницях.

На думку автора статті, це змусило Вашингтон розпочати переговори з третіми країнами, в яких під вартою утримуються громадяни Росії та у поверненні яких Москва може бути зацікавлена.

Йдеться про Вадима Красікова, засудженого в Німеччині за звинуваченням у вбивстві в Берліні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Серед можливих кандидатів на обмін джерела газети також назвали імена російських хакерів Володимира Дунаєва та Владислава Клюшина.

Загалом, як повідомляє WSJ, у федеральних американських в’язницях відбувають терміни 25 російських громадян. За підрахунками МЗС Росії, ще близько 35 росіян утримують у в’язницях штатів або в ізоляторах тимчасового тримання як підозрюваних.