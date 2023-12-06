Байден назвав «божевіллям» неспроможність Конгресу США підтримати допомогу Україні

Імовірне припинення американської допомоги Україні є «просто неправильним», вважає президент США Джо Байден.

«Провал підтримки України – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США», – цитує видання The New York Times слова американського лідера, сказані ввечері 5 грудня.

Раніше цього ж дня стало очевидним, що республіканці в Конгресі США не готові підтримати надання допомоги Україні (а також Ізраїлю і Тайваню), якщо не будуть враховані їхні пропозиції про зміцнення південного кордону Сполучених Штатів. Попри цей опір, допомога України може бути затверджена в Сенаті, де демократи мають більшість, але напевне не пройде в Палаті представників, яку контролюють члени Республіканської партії.

«Додаткове фінансування України залежить від схвалення трансформаційних змін до законів про безпеку кордонів нашої країни», – сказав спікер Палати представників Майк Джонсон, додавши, що адміністрація Байдена також має надати законодавцям інформацію про те, як використовувалася вже надана допомога Україні.

У Білому домі застерегли, що в адміністрації Сполучених Штатів до кінця року практично закінчаться кошти для постачання Україні озброєння та техніки. Про це йдеться в офіційному листі, який директорка Офісу бюджетного управління Шаланда Янг надіслала спікеру Палати представників.

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«Немає жодного чарівного горщика, в якому знайшлися б кошти. У нас закінчилися гроші і майже скінчився час», – наголосила посадовиця.

Днями координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США планують дати більше систем озброєнь, однак для цього потрібно, щоб Конгрес «нарешті ухвалив пакет із додатковим фінансуванням».

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.