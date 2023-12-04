Морська перемога – найвагоміший здобуток ЗСУ останніх місяців – експерти

Поки у західних ЗМІ продовжує циркулювати теза про відсутність значного прориву українського контрнаступу, історик Єльського університету Тімоті Снайдер на противагу цьому наголосив у свіжому випуску подкасту видання Telegraph, що практично непоміченим залишається найбільший здобуток ЗСУ останнього півріччя – морська перемога у Чорному морі.

«Деякі репортери висвітлювали це, але загалом це пройшло повз людей, тоді як у тому, що насправді сталося, є щось значуще, а саме – ця морська перемога», – сказав Снайдер, коментуючи те, що українцям «на загальний подив» вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном.

Як повідомляв «Голос Америки», в українському уряді заявляють, що Україна змогла самотужки забезпечити роботу зернового коридору «власними силами, а не завдяки угоді між Туреччиною, ООН та Росією». США відзначили роботу Чорноморського гуманітарного коридору, який «підтримує фермерів та інші підприємства в Україні та забезпечує продовольством та іншими товарами світ».

«Україна здобула масштабну морську перемогу, не маючи власного Військово-морського флоту», – наголошує також оглядач видання Telegraph, колишній капітан фрегата Королівського флоту Великої Британії Том Шарп.

За його оцінками, контроль Росії над Севастополем слабшає, що має величезні наслідки для Чорноморського флоту.

За словами Шарпа, хоча велика увага приділяється успіху (або його відсутності) українського контрнаступу на суші, події в Чорному морі «періодично нагадують про його стратегічну важливість у цьому триваючому конфлікті.

Шарп також каже, що українські атаки на Чорноморський флот мають величезний моральний вплив на росіян: «Російський флот не дуже відомий своїм «високим моральним і бойовим духом» навіть у найкращі часи. Важко уявити, що зараз може стати набагато гірше».

Тезу про вагу морських перемог України підтверджує і аналітик Стівен Бланк, у минулому професор з вивчення російської національної безпеки в Інституті стратегічних досліджень Військового коледжу армії США, нині старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

У своєму огляді для видання Hill він пише: факти про морські перемоги України спростовують тези «так званої реалістичної опозиції щодо подальшої допомоги Україні», котра стверджує, що українці не в змозі виграти війну.

«Факти суперечать цим необґрунтованим твердженням. Наразі атаки України на Чорноморський флот Росії приносять тактичні перемоги одна за одною», – наголошує Бланк.

Аналітик також критикує західну тенденцію «применшувати роль флоту в сучасній війні».

Він також свідчить, що удари та успішні рейди з українського боку неодноразово вражали російські морські цілі та штаб Чорноморського флоту в Севастополі, що «підкреслює триваючий провал військово-морської стратегії та протиповітряної оборони Москви».

Особливо за відсутності достатньої авіації, каже Бланк, ці перемоги розкривають «стратегічний інтелект України в координації військових операцій».

А їхня кінцева мета – «викинути Росію з Криму».

Тому ці операції, наголошує Бланк, заслуговують на подальшу широкомасштабну західну підтримку.

«Атлантична рада» нагадує, що сміливий опір російському кораблю з боку «жменьки українських військових» на острові Зміїному став неофіційним гаслом війни та «відобразив бойовий дух надзвичайного опору України російському вторгненню». Інцидент та фраза українського військового, як відомо, спонукала національну поштову службу України випустити знакову марку.

«Непокора, яку продемонстрували захисники острова Зміїний, задала тон війні на морі, в результаті якої Україна досягла відверто приголомшливих успіхів проти Чорноморського флоту Росії», – пише Пітер Дікінсон, британський журналіст і науковий співробітник «Атлантичної ради».

За його словами, успіх України на морі є нагадуванням про те, що, незважаючи на широкі розмови про безвихідь чи глухий кут, російсько-українська війна «залишається надзвичайно динамічною».

«Чорноморська битва довела, що українська мужність і західна зброя є виграшною комбінацією. Це має спонукати західних лідерів припинити коливатися і нарешті надати Україні інструменти, необхідні для перемоги у війні», – наполягає Дікінсон.