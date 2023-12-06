США оголосили про виділення додаткової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакету військової підтримки Україні на суму до 175 млн. доларів США.



Як повідомляє пресслужба Держдепартаменту, серед можливостей, наданих у сьогоднішньому пакеті, є засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, протитанкові ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, обладнання для захисту критично важливої інфраструктури.

«Якщо Конгрес не ухвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні. Допомога Україні в захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього відповідає нашим інтересам національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і ми потребуємо від Конгресу негайних дій», – наголосили в Держдепі США.

Раніше агенція Reuters з посиланням на американського високопосадовця писала, що президент США Джо Байден сьогодні оголосить про виділення 175 мільйонів доларів додаткової допомоги Україні.

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Нині керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров перебувають з візитом в США. Ця поїздка відбувається на тлі очікувань розгляду запиту президента США Джо Байдена про виділення додаткових понад 105 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та низку інших цілей.

5 грудня стало очевидним, що республіканці в Конгресі США не готові підтримати надання допомоги Україні (а також Ізраїлю і Тайваню), якщо не будуть враховані їхні пропозиції про зміцнення південного кордону Сполучених Штатів. Попри цей опір, допомога України може бути затверджена в Сенаті, де демократи мають більшість, але напевне не пройде в Палаті представників, яку контролюють члени Республіканської партії.

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У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.