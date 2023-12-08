Журналісти зʼясували, що «ядерну валізку» за Путіним носять капітани першого рангу

Валізу з набором кодів для запуску ядерних ракет (так звану «ядерну валізку») за президентом Росії Володимиром Путіним носять два офіцери служби безпеки, зʼясувало російське видання «Проект».

Цими особами є моряки, капітани першого рангу Дмитро Шумейко та Володимир Полещук, які носили за Путіним «ядерну валізку» щонайменше до 2020 року. Як стверджує «Проект», у телефонних книжках колеги записують їх як «Діма-кнопка» та «Кнопка». Названі також імена ще кількох охоронців Путіна та лікарів, які супроводжують його в поїздках.

Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року. Дата голосування визначається федеральним законом, але розпорядження сенаторів дає формальний старт передвиборчої кампанії.

Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють висунутися на п’ятий термін чинному президенту Володимиру Путіну. Раніше він заявляв, що розповість про свої плани після офіційного призначення дати виборів.