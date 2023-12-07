Путін на зустрічі з Раїсі в Кремлі похвалив відносини РФ з Іраном

Президент Росії Володимир Путін 7 грудня на зустрічі в Москві з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі похвалив відносини своєї країни з Іраном.

Після початку повномасштабної війни проти України Москва поглиблює свої економічні й політичні зв’язки з Тегераном.

Путін сказав Раїсі, що відносини між їхніми двома країнами, які перебувають під санкціями Заходу, «розвиваються дуже добре».

Путін також сказав Раїсі «передати найкращі побажання» верховному лідеру Ірану, аятоллі Алі Хаменеї. «Завдяки його підтримці у нас була хороша динаміка за останній рік», – сказав Путін.

Напередодні Путін побував із візитом в ОАЕ і Саудівській Аравії, намагаючись підвищити авторитет Москви в регіоні.

Білий дім заявив 21 листопада, що Іран, ймовірно, розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи ці дані, заявив, що Сполучені Штати стежитимуть за ситуацією у відносинах між Іраном і Росією та вживатимуть відповідних заходів у разі потреби.

Кірбі нагадав, що Іран уже постачає Росії безпілотники, керовані авіаційні бомби й артилерійські боєприпаси, які Москва використовує для нападу на Україну.

«Іран, можливо, готується піти на крок далі у своїй підтримці Росії. Ми... стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні», – сказав чиновник.

В обмін на цю підтримку, за його словами, Росія пропонує Тегерану «безпрецедентну оборонну співпрацю», включно з ракетами, електронікою і ППО.

Російські військові регулярно атакують Україну, використовуючи дрони Shahed іранського виробництва. Також надходили повідомлення про те, що Росія планує налагодити виробництво цих безпілотників на своїй території.