Іран фіналізував домовленості з Росією про постачання винищувачів і гелікоптерів – Tasnim

Влада Ірану погодила терміни доставки в країну закупленої в Росії військової авіатехніки, повідомила іранська агенція Tasnim із посиланням на заступника міністра оборони Мехді Фарахі.

За повідомленням, Іран отримає багатоцільові винищувачі Су-35, ударні вертольоти Мі-28 і навчально-бойові літаки Як-130. На початку вересня повідомлялося, що останні вже перевезені до країни.

Росія поки що не підтверджувала домовленості.

Москва і Тегеран активізували військову співпрацю після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Росія закупила в Ірану ударні й розвідувальні дрони і ліцензію на їх виробництво і, ймовірно, намагається отримати балістичні ракети.

Вашингтон заявляв, що постачання російської авіатехніки Ірану може змінити баланс сил у регіоні. Скільки саме літаків отримають іранські ВПС – невідомо. Імовірно, йдеться про 24 винищувачі, які Москва зробила для Єгипту. Країна відмовилася від них на користь західної авіатехніки під загрозою санкцій і скорочення військової співпраці з боку США.