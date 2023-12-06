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Путін розпочав візит до ОАЕ, звідки вирушить до Саудівської Аравії

Президент Роії Володимир Путін
Президент Роії Володимир Путін

Літак президента Росії Володимира Путіна прибув до столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

В ОАЕ у Путіна заплановані переговори з лідером країни Мохаммедом Аль Нахайяном – спочатку у складі делегацій, а потім віч-на-віч.

Наприкінці дня Путін вирушить до Саудівської Аравії, де зустрінеться зі спадкоємним принцем Мохаммедом Аль Саудом.

Путіна з березня 2023 року розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченнями у незаконній депортації українських дітей із окупованих територій. ОАЕ та Саудівська Аравія не визнають юрисдикцію цього суду.

За два місяці це вже четверта міжнародна подорож Путіна. У жовтні він побував у Киргизстані та Китаї, в листопаді – в Казахстані.

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